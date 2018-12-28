Банк «Зенит» на своем сайте предупредил клиентов о техническом обновлении программного обеспечения в новогодние праздники.

«В связи с этим для клиентов в отделениях и в онлайн-сервисах банка с 14:00 мск 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года будут недоступны прием заявок на рассмотрение и выдача кредитов. 1 января могут быть недоступны операции по пополнению/списанию/открытию/закрытию вкладов, конверсионные операции в безналичной форме, операции по переводам между вкладами и счетами, а также отображение счетов, вкладов и накопительных счетов в интернет-банке и мобильном приложении «Зенит Онлайн», — подчеркивается в сообщении кредитной организации.

В банке рекомендуют клиентам заблаговременно пополнить карты, а также внести денежные средства в счет погашения кредитов.