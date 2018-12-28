Отделение располагается по адресу: пр-кт Карла Маркса, д. 17, пом. 5П. Теперь клиенты Банка смогут по достоинству оценить удобное месторасположение в центре города, транспортную доступность и близость к популярным заведениям Омска.

Новый офис предлагает расширенный комплекс банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц: операции по вкладам, потребительским и ипотечным кредитам, оформление банковских карт, покупка-продажа иностранной валюты, денежные переводы. Юридическим лицам Банк ЗЕНИТ предлагает максимально широкий спектр услуг, включая расчтно-кассовое обслуживание, кредитование и другие сервисы.



«Омский/55» оснащен зоной 24-часового обслуживания, где установлен банкомат с функцией приема наличных денежных средств. Для комфортного пребывания клиентов внутри офиса оборудована зона ожидания с мягкими диванами и бесплатным Wi-Fi. В двух шагах от отделения есть бесплатная парковка.



«Омский/55» находится в Центральном районе Омска. В непосредственной близости от офиса Банка расположен ТЦ «Голубой огонек», местные музеи, популярные городские кафе и магазины. Новое отделение открылось вместо оперофиса «Омский», располагавшегося на ул. Фрунзе угол Орджоникидзе, 49/46.



Адрес офиса «Омский/55»: Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 17, пом. 5П.



Режим работы:

Обслуживание физических лиц:

Пн-пт: 9:00—20:00



Обслуживание юридических лиц:

Пн-чт: 9:00—18:00

Пт: 9:00—16:45



Офис работает без перерыва на обед.