Банк «Уралсиб», стратегический партнер ГК «Интерлизинг», открыл для компании возобновляемую кредитную линию в размере 6,3 млрд рублей. Срок действия кредитной линии — десять лет, уточняется в сообщении лизингодателя.

Полученные средства будут направлены на финансирование лизинговых сделок в рамках продуктов «Экспресс» и «Стандарт».

«Компания «Интерлизинг» и банк «Уралсиб» следуют стратегическому плану совместного развития, нацеленного на удовлетворение потребностей клиентов малого и среднего бизнеса в приобретении автомобилей, грузового транспорта, специальной техники и оборудования. Продукты «Экспресс» и «Стандарт» полностью закрывают потребность конечного потребителя», — комментирует генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов.



«Интерлизинг» также активно развивает продажи лизинговых продуктов через партнерскую сеть «Уралсиба». Объем продаж на конец декабря через данный канал превысил 470 млн рублей (138 сделок).

