Агентство по страхованию вкладов, которое ведет конкурсное производство в Межрегиональном Банке Реконструкции, требует с его бывшего председателя правления и совладельца Алексея Ольшевицкого и члена правления Елены Могилевской 372,75 млн рублей. Сообщение об иске о взыскании убытков в пользу банка, поданном 27 декабря в Арбитражный суд Москвы, опубликовано на сайте АСВ в пятницу, 28 декабря.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими лицами совершались виновные действия по выдаче кредитов неплатежеспособным организациям и оформлению технического кредита на физическое лицо, что причинило банку ущерб. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьями 53 и 53.1 Гражданского кодекса РФ являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков», — говорится в сообщении агентства.



Лицензия у банка была отозвана 17 июня 2016-го. Банк был признан банкротом 21 сентября того же года.