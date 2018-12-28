Арбитражный суд Поволжского округа отменил постановления АС Татарстана от 8 июня 2018 года и 11-го ААС от 26 сентября 2018 года о непризнании недействительными банковских операций 2,1 млн рублей с расчетного счета челнинской ООО «Спец-мастер», открытого в ИнтехБанке.

Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан, сообщает TatCenter , ссылаясь на Единый реестр сведений о банкротстве.