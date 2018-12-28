Рубль остался без поддержки, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов.

«Участники рынка, торгующие в конце года против рубля, могут использовать падение доллара для открытия новых длинных позиций. Для них он сейчас «мальчик для битья». Технически до 70 рублей за доллар США все свободно. Если все-таки нефть на торгах в Азии продолжит дорожать, то разумно рассмотреть падение пары доллар/рубль до 69 рублей, а пары евро/рубль – до 79 рублей», - комментирует эксперт.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, рубль в паре с долларом, похоже, всерьез намерен закончить год в близи «круглой» отметки 70.

«Вроде бы все складывается в пользу российской валюты: нефть вышла из под уровня 50 долларов за баррель, экспортеры продают валюту для уплаты налогов, доллар снижается на мировом рынке (пара евро-доллар ушла выше 1,14 и сегодня с утра торгуется на отметке 1,146), а рубль все сыпется. Причины этого – желание снизить валютные риски и захеджировать позиции по рублевым активам на длинные выходные. Сегодня на открытии торгов рубль попытается вернуться к уровню 69 рублей за доллар, но пока сложно оценить, каков на сегодня баланс сил продавцов и покупателей валюты. Поэтому любые сделки с парой доллар-рубль мы рекомендуем совершать с выставлением очень коротких стопов», - поясняет Антонов.

Как сообщает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, рубль накануне снизился, продолжая обновлять минимумы с сентября.

«Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 68,9-70,3 рубля, для европейской валюты — 78,7-80,3 рубля», - прогнозирует аналитик.