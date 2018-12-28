Альфа-Банк начал сбор биометрических данных клиентов для регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС) в 99 отделениях по всей России. Услуга предоставляется бесплатно, процедура занимает несколько минут, говорится в сообщении кредитной организации.



«Единая биометрическая система — ключевой элемент механизма удаленной идентификации, который позволит российским гражданам получать финансовые услуги без личного обращения в банк. Клиент, единожды сдавший свои биометрические данные, может получить услугу удобного ему банка в любое время и из любой точки мира, вне зависимости от графика работы отделений», — отмечают в банке.

Для регистрации в ЕБС гражданину РФ необходимо открыть счет и зарегистрироваться на портале госуслуг. Также понадобятся паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

«Процедура фиксации биометрических данных крайне проста. Клиенту будет предложено произнести короткий текст перед камерой и микрофоном, и в Единую биометрическую систему будут загружены его фото и образец голоса. Впоследствии для получения удаленных банковских услуг пользователю понадобятся только доступ в Интернет, а также смартфон, планшет или компьютер с веб-камерой», — отмечается в релизе.

Регистрация в ЕБС является добровольной, уточняют в банке.