Услуга предоставляется бесплатно, процедура занимает несколько минут.

«Альфа-Банк активно развивает онлайн-каналы обслуживания, стремясь обеспечить клиентам самый инновационный сервис — в том числе и с помощью биометрических технологий. — отметил главный операционный директор Альфа-Банка Дмитрий Фролов. — Полномасштабное развертывание Единой биометрической системы позитивно повлияет на отрасль, усилив конкуренцию между банками, в первую очередь со стороны игроков, не имеющих широкой региональной сети».

Единая биометрическая система — ключевой элемент механизма удаленной идентификации, который позволит российским гражданам получать финансовые услуги без личного обращения в банк. Клиент, единожды сдавший свои биометрические данные, может получить услугу удобного ему банка в любое время и из любой точки мира, вне зависимости от графика работы отделений.

Регистрация в Единой биометрической системе является добровольной. Для ее прохождения гражданину РФ необходимо открыть счет и зарегистрироваться на портале Госуслуг (сотрудник Альфа-Банка поможет, если это не было сделано ранее). Также понадобятся паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Процедура фиксации биометрических данных крайне проста. Клиенту будет предложено произнести короткий текст перед камерой и микрофоном, и в Единую биометрическую систему будут загружены его фото и образец голоса. Впоследствии для получения удаленных банковских услуг пользователю понадобятся только доступ в Интернет, а также смартфон, планшет или компьютер с веб-камерой.