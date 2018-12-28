Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг МСП Банка на уровне «A+(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Кредитный рейтинг МСП Банка обусловлен устойчивым бизнес-профилем, адекватными оценками достаточности капитала, риск-профиля, фондирования и ликвидности. Кроме того, поддержку уровню рейтинга оказывают средняя степень системной значимости МСП Банка для экономики РФ и умеренное влияние государства на его кредитоспособность», — говорится в сообщении.

Бизнес-профиль банка находится на умеренном уровне и учитывает специфику его франшизы. В настоящее время бизнес-модель банка трансформируется: идет переход от двухуровневой системы дистрибуции продуктов через сеть партнеров к прямому взаимодействию с субъектами малого и среднего бизнеса на рыночных условиях.

Сильная достаточность капитала банка обусловлена тем, что показатель достаточности основного капитала по итогам шести месяцев 2018 года составил 17,3%. Сильная позиция по ликвидности обусловлена высоким объемом ликвидных и высоколиквидных активов. Текущая структура фондирования оценивается как удовлетворительная.

Кроме того, АКРА отмечает потенциальную вероятность оказания банку экстраординарной поддержки органами государственной власти.

К позитивному рейтинговому действию могут привести: повышение системной значимости банка для национальной экономики и ее социальной сферы и улучшение бизнес-позиции банка в результате успешной реализации новой стратегии.

К негативному рейтинговому действию могут привести падение показателей достаточности капитала ниже уровня 12% и существенное ухудшение качества активов банка.