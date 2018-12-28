Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг банка «Союз» на уровне «BB+(RU)» с «позитивным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Кредитный рейтинг банка обусловлен достаточно высокой вероятностью предоставления материнской структурой «Ингосстрах» финансовой поддержки в случае необходимости и умеренно низким финансовым профилем банка. Собственная кредитоспособность банка «Союз» характеризуется удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, слабой позицией по капиталу и критической оценкой риск-профиля на фоне адекватной позиции по фондированию и ликвидности», — говорится в сообщении.

Агентство также отмечает, что изменение прогноза на «позитивный» отражает ожидания относительно возможного повышения оценки риск-профиля в связи с дальнейшим улучшением качества кредитного портфеля банка.

Агентство отмечает достаточно высокую вероятность оказания экстраординарной поддержки со стороны акционера. Поддерживающая организация имеет сильную оценку кредитоспособности и в случае необходимости готова предоставлять банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также увеличивать капитал.

Бизнес-профиль банка оценивается как удовлетворительный. Слабая позиция по капиталу определяется в первую очередь крайне низкой собственной способностью банка к генерации капитала. Критическая оценка риск-профиля кредитной организации обусловлена высокой, но, отмечает агентство, снижающейся долей проблемных и потенциально проблемных кредитов в ссудном портфеле. Позиция по ликвидности и фондированию оценивается как адекватная.

К позитивному рейтинговому действию могут привести устойчивая прибыль от деятельности при минимальных дивидендных выплатах; уменьшение доли проблемной задолженности и концентрации кредитного портфеля на крупнейших группах заемщиков; значительное сокращение объема непрофильных активов на балансе банка; существенное повышение диверсификации ресурсной базы по кредиторам.

К негативному рейтинговому действию могут привести: рост кредитования прямо или косвенно связанных с банком сторон, ухудшение позиции по ликвидности.