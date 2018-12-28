Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО «ДОМ.РФ» на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный».



«Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от органов власти по причине системной значимости компании для российской экономики и определяющего влияния государства на ее кредитоспособность. При этом ДОМ.РФ характеризуется достаточно высоким уровнем собственной кредитоспособности, умеренно ухудшившимся в связи с получением 100% акций АО «Банк ДОМ.РФ». На долгосрочном горизонте отдельные элементы оценки собственной кредитоспособности (ОСК) компании также могут претерпеть негативные изменения в результате активного развития в рамках стратегии, принятой на период до 2020 года», — поясняют в агентстве.

АКРА ожидает, что в сценарии системного экономического стресса и в случае существенного ухудшения собственной кредитоспособности правительство РФ предоставит достаточный объем экстраординарной поддержки в форме капитала или предоставления ликвидности для удовлетворения требований кредиторов.

Агентство отмечает очень высокую системную значимость и сильное влияние государства на кредитоспособность банка. «ДОМ.РФ» является институтом развития, который в соответствии с мандатом, определенным законом, выполняет уникальную функцию развития и поддержки жилищного рынка в России», — уточняют аналитики. Они указывают, что компания входит в список стратегических предприятий.

Вместе с тем агентство обращает внимание на умеренный негативный эффект от приобретения банка на консолидированный уровень собственной кредитоспособности компании. «В результате консолидации компании с банком показатели финансовой устойчивости «ДОМ.РФ» претерпели негативные изменения, что выразилось в снижении отношения капитала к активам и условным обязательствам до 14,2% на 30.09.2018 относительно 32% годом ранее, а также в ухудшении качества активов в целом», — допускают в агентстве.

По мнению АКРА, значительный рост объемов деятельности компании в рамках принятой стратегии развития способен привести к дальнейшему ухудшению финансового состояния «ДОМ.РФ» и возникновению потребности в привлечении дополнительной государственной поддержки.

Таким образом, по прогнозу АКРА, на горизонте ближайших 12—18 месяцев достаточность капитала компании на консолидированном уровне продолжит снижаться. Вместе с тем отношение консолидированных собственных средств к консолидированным активам не должно опуститься ниже 11%, добавляют аналитики.