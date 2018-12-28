Омский производитель плавленых сыров запускает новый ассортиментный ряд – линию производства твердых и полутвердых сыров.

«Ак Барс» Банк стал партнером предприятия, которое готовится совершить прорыв в сфере импортозамещения. Мы очень рады оказать помощь и поддержать начинание нашего клиента. Надеемся, это начало долговременных взаимоотношений», — комментирует Дмитрий Борисков, директор по развитию корпоративного бизнеса омского регионального центра «Ак Барс» Банка.

Александр Деревянко, директор по экономике и финансам компании Ястро отметил: «Мы выбирали банк по стабильности и надежности. Нам было важно, как вели себя банки с клиентами в кризисные моменты в экономике РФ. «Ак Барс» Банк при работе с заявкой проявил оперативность и гибкость принятия решения. Все наши потребности были учтены и полностью удовлетворены. Надеемся на дальнейшее расширение работы с банком в сфере ВЭД, зарплатных проектов, депозитов и т.д.»

ООО «Ястро» — один из лидеров рынка плавленых сыров России. Компания существует на рынке уже 77 лет и входит в тройку крупнейших предприятий отрасли по объему производства. Ассортимент выпускаемой продукции — плавленые и полутвердые сыры и сливочное масло.