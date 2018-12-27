Полиция Тайваня арестовала местного жителя по подозрению в незаконном использовании электроэнергии для майнинга криптовалют на 100 млн новых тайваньских долларов (3,25 млн долларов США).

Как сообщает Anycoin , для добычи биткоинов и ETH он арендовал интернет-кафе или магазины игрушек, а затем нанимал электриков, которые помогали ему скрыть реальное потребление электроэнергии и сделать его бесплатным. Расследование показало, что подобную схему он провел с 17 магазинами.