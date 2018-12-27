Петр Засельский назначен заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Назначить Засельского Петра Владимировича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

Засельский является зампредседателя правления — управляющим московским филиалом Совкомбанка, следует из информации на сайте финучреждения.