Японская финансовая корпорация Mizuho Financial Group планирует в марте 2019 года запустить криптовалюту, привязанную к курсу иены. Пользователи смогут бесплатно отправлять средства другим пользователям и переводить актив с банковского счета на кошелек.

Платежи в криптовалюте будут осуществляться с помощью специального приложения и QR-кодов, сообщает ForkLog .

Таким образом, розничные магазины будут взимать более низкую комиссию при расчете новой криптовалютой, чем при оплате кредитной картой.