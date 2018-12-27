В рамках продвижения безналичных платежей в Японии было привлечено 60 местных банков.
Японская финансовая корпорация Mizuho Financial Group планирует в марте 2019 года запустить криптовалюту, привязанную к курсу иены. Пользователи смогут бесплатно отправлять средства другим пользователям и переводить актив с банковского счета на кошелек.
Платежи в криптовалюте будут осуществляться с помощью специального приложения и QR-кодов, сообщает ForkLog.
Таким образом, розничные магазины будут взимать более низкую комиссию при расчете новой криптовалютой, чем при оплате кредитной картой.
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