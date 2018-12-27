За последние 2 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла более 90 дел против криптокомпаний. При этом регуляторам удалось вернуть инвесторам лишь 36 млн долларов, потерянных ими из-за связанного с криптовалютами мошенничества, свидетельствуют результаты аналитического исследования The Wall Street Journal.

При этом расследования SEC были направлены на то, чтобы остановить незаконные ICO, мошеннические инвестиционные схемы, а также деятельность, связанную с «накачкой и сбросом», сообщает Anycoin , ссылаясь на WSJ.

По мере снижения крипторынка в 2018 году количество запускаемых регулятором расследований увеличивалось. В ноябре 2018 года комиссия открыла пять дел, тогда как в 2017 году их всего было 4.