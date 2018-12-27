ВТБ в этом году только за счет приобретений на банковском рынке увеличит клиентскую базу на 1 млн человек. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он отметил, что приобретения — речь идет о покупке банка «Возрождение», Саровбизнесбанка и Запсибкомбанка — объединены общей идеей: укреплением рыночных позиций ВТБ в ряде регионов с большим потенциалом роста. «Все эти банки имеют ярко выраженный региональный характер с доминирующей зоной присутствия: Московская, Нижегородская и Тюменская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономный округа», — пояснил Печатников.

«Прежде всего это отразится на нашей клиентской базе и филиальной сети и будет способствовать их существенному расширению. Покупка нескольких игроков позволит группе ВТБ увеличить и свою долю на рынках указанных регионов: по привлечению средств физлиц — до 15%, по кредитованию физлиц — до 21%. Клиентов тоже станет больше: в этом году мы увеличим их число на 1 миллион человек только за счет приобретений», — рассказал зампред ВТБ.

Он подчеркнул, что консолидация в банковском секторе — современный рыночный тренд, характерный не только для России. «Благодаря ей банки могут снижать издержки и активнее внедрять новые технологии, а значит, делать свои услуги интереснее и доступнее. Наш сектор сейчас — один из самых конкурентных в российской экономике», — отметил Печатников

«Даже с учетом укрупнения в нем остается достаточно сильных игроков, готовых серьезно бороться за клиентов», — заключил банковский топ-менеджер.



Отвечая на вопрос о необходимом количестве банков для обслуживания российской экономики, Печатников заметил, что сейчас на банковском рынке РФ «несколько десятков по-настоящему значимых игроков». «И все конкурируют за персонал, за клиентов и по тарифам. При этом вы сами видите, насколько значительный у нас за последние годы прогресс по ценам, услугам и цифровизации банковских услуг. Россия в контексте использования цифровых технологий на фоне других стран развивается гораздо быстрее», — заявил зампред ВТБ.