Южнокорейский суд занял сторону криптовалютной биржи Bithumb в деле о пропаже 355 тыс. долларов у ее клиента.

Согласно данным судебного разбирательства, пользователь разместил 478 млн вон на своем счете на бирже Bithumb 10 ноября 2017 года. В течение нескольких часов после этого предполагаемый хакер получил доступ к счету и обменял фиат на еthereum. В тот же день биржа позволила сделать четыре исходящих ETH-трансакции со счета пользователя, на котором в результате осталось около 11 центов в криптовалюте и меньше доллара в фиате, сообщает Тtrcoin.

Пользователь обратился к родительской компании Bithumb BTCKorea.com с иском.

Биржа ответила, что в соответствии с законом об электронных финансовых трансакциях Bithumb не несет ответственности за компенсацию, поскольку не является финансовой компанией, безналичной финансовой организацией или консультантом по вопросам электронных финансов.

Суд решил поддержать Bithumb, отметив, что закон об электронных финансовых трансакциях не затрагивает биржи, в то время как криптовалюты «преимущественно используются в спекулятивных целях, поэтому они не могут рассматриваться в качестве электронных платежных средств».