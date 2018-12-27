У робота-коллектора, который с недавнего времени работает в ВТБ, процент контактности с клиентами не хуже, чем у «живого» оператора, но робот пока «более доверчив». Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, робот-коллектор — это «обучаемый алгоритм», который работает в банке около трех месяцев. «Он обзванивает клиентов, идентифицирует их — просит представиться, назвать дату рождения. Потом напоминает о задолженности», — пояснил Печатников.

Робот пока не узнает человека по голосу, но «распознает речь, убеждает совершить платеж, фиксирует и вносит обещание погасить задолженность в систему». «Пока он эффективен на небольших периодах просрочки», — отметил зампред ВТБ.

Среднее время разговора робота с должником составляет 1—1,5 минуты, что сопоставимо с разговором, который ведет оператор. «Если сотрудник производит около 200 звонков в день, то для робота это число практически неограниченно. Этот искусственный интеллект может в сотни раз обогнать человека по продуктивности и существенно сэкономить человеческие ресурсы. При этом робот учится и с каждым разом все лучше распознает человеческую речь», — подчеркивает банковский топ-менеджер.



«Интересно, что процент контактности с клиентами у робота не хуже, чем у оператора, но пока наш алгоритм более доверчив. Он чаще интерпретирует слова клиента как готовность к оплате», — добавил Печатников.