Значения обязательных нормативов в ноябре нарушили 18 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Отметим, что 15 банков, нарушивших нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления, а у одного из банков уже в декабре была отозвана лицензия.

Ростовский Донхлеббанк, попадающий в список нарушителей второй месяц подряд, в конце ноября нарушал норматив мгновенной ликвидности (Н2) в течение двух дней, а уже 21 декабря у банка была отозвана лицензия .

В список нарушителей нормативов также вошел РТС-Банк, зарегистрированный в Тольятти. В ноябре банком на протяжении 16 дней не соблюдались нормативы достаточности базового и основного капитала (Н1.1 и Н1.2). Указанные нормативы нарушались в период со 2 по 21 ноября.

Также норматив достаточности собственных средств (Н1.0) нарушила московская небанковская кредитная организация «Русское Финансовое Общество», обязательное требование не выполнялось в течение одного дня.

В список нарушителей нормативов по традиции попали и кредитные организации, проходящие процедуру санации. По закону ЦБ имеет право не применять к таким банкам меры воздействия.

Полный перечень банков и нарушенных ими нормативов представлен в таблице. Значения в ячейках — количество дней в ноябре, на протяжении которых кредитная организация нарушала тот или иной норматив. Цветом в таблице выделены банки, проходящие процедуру финансового оздоровления.