Депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату законопроект о создании в России так называемого супермаркета финансовых продуктов. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Концепция маркетплейса подробно изложена в законопроекте «О совершении сделок с использованием электронной платформы», а также в поправках, которые содержатся в сопутствующем законопроекте.

Как следует из пояснительной записки, суть инициативы — введение сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, договоров доверительного управления имуществом, а также иных сделок финансового характера.

Оператором такой электронной платформы может стать, по мнению авторов инициативы, юрлицо, которое будет создано в соответствии с российскими законами в форме хозяйственного общества. Компания не будет иметь возможности совмещать свою деятельность ни с чем другим, кроме организации торговли, функций депозитария, специализированного депозитария или регистрации (деятельность кредитной и некредитной финансовой организации будет для таких юрлиц запрещена).

Оператор должен будет проводить расчеты через специальный счет или сервис быстрых платежей Центробанка и иметь минимум 100 млн рублей собственных средств. Реестр операторов будет вести финансовый регулятор.