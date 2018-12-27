Бенефициаром выступает Корпорация развития Дальнего Востока.

Банковская гарантия выпущена в обеспечение строительства первой очереди автомобильных дорог и ливневой канализации на площадке «Ракитное», которая находится на территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» на Дальнем Востоке.

«Проект имеет высокую социальную значимость, ведь работой на площадке уже обеспечены более 1,5 тыс. специалистов. Строительство на территории железнодорожного сообщения и автомобильных дорог, а также возведение других жизненно необходимых объектов инфраструктуры дает возможность развивать экономику дальневосточного региона. «Ракитное» с каждым днем становится все привлекательнее для частных инвесторов. Приятно осознавать, что УБРиР также финансово поучаствовал в этом стратегическом проекте», — прокомментировал директор филиала УБРиР в Санкт-Петербурге Александр Казанский.

«Нам доверена одна из важнейших задач – создание коммунальной и транспортной инфраструктуры, ведь именно качественные дороги и ливневые системы являются одним из основополагающих факторов развития территорий, важным условием для успешной реализации проектов инвесторов. Строительство ливневой канализации и очистных сооружений позволит обеспечить работу территории опережающего развития «Ракитное» без нанесения урона окружающей среде», — добавил генеральный директор Группы компаний «ЕКС» Алексей Власов.

Площадка «Ракитное» расположена в Хабаровском муниципальном районе в селе Ракитное в непосредственной близости от одного из ключевых транспортных узлов Дальневосточного региона — БАМ. Основная специализация площадки — пищевое, промышленное производство, логистика, производство строительных материалов, сельское хозяйство, машиностроение. Свободная площадь для размещения резидентов — около 200 га.

ТОР «Хабаровск» создана постановлением правительства РФ от 25 июня 2015 года №630. Специализация территории — промышленное производство, металлургия и логистика. Статус резидентов ТОР «Хабаровск» имеют 32 инвестора с проектами на общую сумму 27,8 млрд рублей. К настоящему времени инвесторы реализовали 8 проектов на 6 млрд рублей.

ТОР — это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. На сегодняшний день созданы и действуют 18 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.