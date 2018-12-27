Счетная палата (СП) проверила эффективность использования средств резервного фонда правительства в 2017 году и пришла к заключению, что деньги из него регулярно выделяются без экономических обоснований. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Решения о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда, как правило, принимаются в отсутствие финансово-экономических обоснований, только на основании обращений высших должностных лиц субъектов, содержащих обязательства региона по реализации мероприятий, на которые планируются запрашиваемые средства. Однако, несмотря на имеющиеся гарантии высших должностных лиц, отдельные мероприятия, на которые выделялись бюджетные ассигнования в 2017 году, реализованы не были», — отметили в СП.

Помимо этого, в ряде случаев при подготовке материалов, обосновывающих размер запрашиваемого объема бюджетных ассигнований, регионами необъективно оценивалась стадия готовности объектов, на которые выделялись средства резервного фонда.

При этом анализ показал, что ожидаемые результаты мероприятий, на которые в 2017 году выделялись средства резервного фонда, в целом достигнуты.

В 2017 году общий объем резервного фонда (с учетом увеличения) составил 209,3 млрд рублей. В соответствии с решениями Кабмина в прошлом году из резервного фонда выделено 193,6 млрд рублей.