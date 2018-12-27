Соглашение РФ с КНР о расчетах в национальных валютах отложено, при этом, по словам первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия и Китай продолжат работать в направлении заключения соглашения о расчетах в нацвалютах, пишет «Коммерсант».

«Формат будет определен позже. Они не отказываются, просто не хотят форсировать подписание», — сказал изданию Силуанов.

О нежелании Пекина подписывать документ сам же министр сообщил 25 декабря, указывает «Коммерсант». «Отошли от этого формата по предложению китайской стороны, договорились вести переговоры по линии нацбанков и по линии Минкоммерции Китая и Минфина России», — говорил он.

Увеличение объема расчетов в нацвалютах рассматривается как один из инструментов снижения негативного эффекта санкций США в отношении России. Впервые о разработке соглашения 18 октября рассказал замминистра экономики Сергей Горьков, признавший, что переговоры идут «непросто». В ноябре глава ВЭБа Игорь Шувалов выражал надежду, что документ появится до конца года.

Как отмечает «Коммерсант», расчеты в нацвалютах уже идут, рублем и юанем оплачивается около 10% товарооборота. В интервью «Известиям» 9 ноября министр экономики Максим Орешкин пояснял, что серьезно увеличить эту цифру «мешают исключительно отсутствие ликвидности и налаженных механизмов». Именно механизмы и должны были быть закреплены в соглашении.

Большинство опрошенных «Коммерсантом» экспертов и чиновников считают основной причиной срыва переговоров нежелание КНР раздражать США в период сложных переговоров: 1 декабря Пекин и Вашингтон согласовали приостановку «торговой войны» до 1 марта 2019 года. «Соглашение Китая с Россией с точки зрения Вашингтона выглядело бы как помощь Москве в уклонении от санкций, — отмечает источник в Москве, знакомый с ходом переговоров. — Кроме того, китайцам нужно время, чтобы сделать итоговый документ более выгодным для себя».

Директор азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев называет еще один существенный фактор: КНР опасается бегства капитала через Россию. «Валютный контроль в России намного слабее, чем в Китае, — пояснил он. — Если бы китайские бизнесмены получили возможность свободно использовать здесь юани, они бы могли через подставные схемы выводить средства в офшоры, с чем Пекин сейчас активно борется».

