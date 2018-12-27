Глава подразделения «Сбербанк КИБ» (Sberbank CIB) Игорь Буланцев с 15 января выходит на работу в «Уралхим». Об этом газете «Коммерсант» рассказали несколько источников, близких к банку и компании.

О том, что Буланцев намерен покинуть Сбербанк в связи с реформой корпоративно-инвестиционного блока, где он занимал одну из ключевых позиций, газета сообщала в сентябре. По словам одного из собеседников издания, близких к топ-менеджеру, он искал новые возможности развития карьеры. В «Уралхиме» Буланцев займет пост финансового директора. В Сбербанке и «Уралхиме» воздержались от комментариев. Буланцев не отвечал по мобильному телефону.

«Уралхим» Дмитрия Мазепина — лидер российского химического рынка в производстве аммиачной селитры, занимает второе место в России по объемам выпуска аммиака и азотных удобрений.

Позиция финансового директора большой компании — логичное продолжение карьеры инвестиционного банкира, отмечает руководитель финансовой практики компании «Морган Хант Экзекьютив Серч» Мария Янковская. По ее словам, Буланцев, проработав много лет с крупнейшими «корпоратами» со стороны банков, великолепно разбирается в финансовой функции, в структурировании инвестиций. «У собственника «Уралхима» стратегические партнерские отношения со Сбербанком, и группа является крупным заемщиком банка, — отмечает глава совета директоров TopContact Артур Шамилов. — Игорь как руководитель «Сбербанк КИБ» знаком с деятельностью компании, имеет представление о ее бизнесе и сохраняет хорошие связи в Сбербанке, поэтому назначение более чем логично».

В этой связи «Коммерсант» напоминает, что еще одним химическим активом Мазепина является «Уралкалий», 10,18% которого в начале декабря купила структура Сбербанка «Сбербанк Инвестиции» у Rinsoco Trading белорусского бизнесмена Дмитрия Лобяка. Помимо этого Сбербанк является крупнейшим кредитором «Уралкалия» и не раз одалживал деньги Мазепину на покупку активов, которые вошли в «Уралхим», а затем — самой компании.

Игорь Буланцев — не единственный из топ-менеджеров Сбербанка, решивших сменить финансовую отрасль на реальный бизнес. Как сообщал «Коммерсант» ранее в этом месяце, Максим Полетаев, проработавший в структурах Сбербанка более 20 лет, покидает банк и переходит в структуры бизнесмена Олега Дерипаски.

Кроме того, по информации издания, покинувший недавно Сбербанк зампред правления, куратор розничного бизнеса Александр Торбахов может войти в совет директоров Х5 Retail Group. Предварительные договоренности об этом уже достигнуты, рассказывают источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией. В Х5 Retail Group со ссылкой на председателя набсовета Стефана Дюшарма сообщили, что «компания постоянно рассматривает возможности для усиления компетенций совета и не исключает, что и в следующем году состав может расшириться, но никаких решений по конкретным кандидатурам нет». Торбахов накануне не отвечал по мобильному телефону.

Х5 Retail Group — крупнейший по обороту российский ретейлер. Под управлением компании, по данным на 30 сентября, находится 13,6 тыс. магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». «Альфа-Групп» является крупнейшим акционером X5 с долей 47,86%.



По мнению экспертов, приглашение Торбахова, ранее возглавлявшего «ВымпелКом» (входит в число активов акционеров «Альфа-Групп») и прошедшего «школу Сбербанка», в состав членов совета директоров Х5 Retail Group более чем оправданно. «Весь рынок был уверен, что Александр Торбахов недолго будет пребывать в свободном плавании, — говорит Мария Янковская. — Специалист такого уровня не может быть не востребован. Его знания и опыт в управлении розничным бизнесом, в реформировании розницы, ее перенастройке, модернизации будет, безусловно, полезен любому ретейлеру».

