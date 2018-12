Завершив расследование уголовного дела генерального директора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД, украинская металлургическая компания) Олега Мкртчана, Следственный комитет РФ существенно ужесточил ранее предъявленное ему обвинение. Если раньше Мкртчану инкриминировали хищение 1 млрд рублей, выделенных ВЭБом, то теперь — 85 млрд. При этом ВЭБ исковые требования к обвиняемому в рамках расследования заявлять не стал, пишет «Коммерсант».

Басманный райсуд удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления СК РФ Руслана Миниахметова о продлении срока ареста гендиректора ИСД Олега Мкртчана до 12 месяцев. В ходе заседания представитель СК сообщил, что следствие по делу завершено, а вина фигуранта подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей и т. п. Сейчас обвиняемый вместе со своей защитой знакомится с материалами дела, которые насчитывают 79 томов.

Защита Мкртчана добивалась его перевода из СИЗО под домашний арест, но ей было отказано под предлогом того, что в этом случае обвиняемый может скрыться от следствия и суда. Адвокат Владимир Аверин заявил, что уголовное дело было построено на рапорте сотрудников управления «К» ФСБ, что само по себе не дает оснований для ареста. При этом следователь, по словам Аверина, не привел доказательств того, что Олег Мкртчан, оказавшись под домашним арестом, сможет как-либо препятствовать правосудию, в том числе угрожать свидетелям или пытаться скрыться. Кроме того, адвокат Аверин поставил под сомнение и само утверждение следствия, что его подзащитный имел отношение к получению и хищению кредита ВЭБа. «Заключением кредитного договора с кипрской компанией Margit Holding Ltd. занимался Внешэкономбанк, а не господин Мкртчан», — заявил в суде адвокат.

Уголовное дело в отношении Мкртчана по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (о мошенничестве в особо крупном размере) ГСУ СК возбудило 5 февраля этого года. В тот же день ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По первоначальной версии следствия, гендиректор ИСД якобы привлек несколько кредитов ВЭБа для развития предприятий, входящих в союз, однако часть денег — более 1 млрд рублей — вывел на подконтрольный ему офшор, потратив впоследствии на свои личные проекты. При этом, как считает СК, бизнесмен несколько лет платил проценты по кредиту, чтобы ввести в заблуждение руководство ВЭБа относительно своих намерений похитить денежные средства.

По окончании же расследования Мкртчану предъявили обвинение в хищении 85 млрд рублей при реализации контракта с ВЭБом. Впрочем, в окружении предпринимателя эти события описывают иначе. По словам собеседника «Коммерсанта», в 2011 году ВЭБ одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd., зарегистрированной на проспекте Академика Сахарова в Москве, на 85 млрд рублей. Затем Margit Holding Ltd. в период с 2011 по 2016 год разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината была построена собственная электростанция, приобретено новое оборудование, а также модернизировано старое. При этом собеседник газеты отмечает, что Олег Мкртчан, будучи гендиректором ИСД, владел 25% минус одной акцией союза, а ВЭБ — остальными акциями. До 2014 года, когда на Украине произошла смена власти, Олег Мкртчан от лица комбината заплатил банку 40 млн долларов в качестве процентов по кредиту. Осуществлять же платежи в 2014—2016 годах стало невозможно из-за военных действий на территории самопровозглашенной ЛНР. В результате в 2016 году Margit Holding Ltd. переуступила право требования долга НКО «Фонд промышленных активов» (также стопроцентная «дочка» ВЭБа), занимающейся проблемными промышленными активами.

По данным источников «Коммерсанта», в ходе следствия были допрошены, в том числе во время очных ставок с Мкртчаном, представители ВЭБа, которые отрицали факт хищения денежных средств и отказались считать себя потерпевшей стороной. С ними солидарен и адвокат Владимир Аверин. Он утверждает, что ВЭБ, Margit Holding Ltd. и металлургический комбинат заключили в 2016 году дополнительное соглашение по кредитному договору, который истекает в 2020 году, и поэтому до этого времени о хищении каких-либо денежных средств речи не может быть.



И хотя ВЭБом исковых требований к обвиняемому заявлено не было, СК через Басманный райсуд для погашения ущерба арестовал ООО «Ревякинский металлургический комбинат» (Тульская область) и «Ставсталь» (Невинномысск, Ставропольский край). Однако, как утверждают в окружении обвиняемого, в Мосгорсуде выяснилось, что эти активы уже не принадлежат Мкртчану; предполагается, что обременения с них снимут в феврале будущего года. Кроме того, по данным «Коммерсанта», в качестве вещдоков у Мкртчана были изъяты два сотовых телефона, разговоры по которым прослушивались ФСБ. В ВЭБе от комментариев воздержались.