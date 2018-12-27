Около 5,7 трлн рублей запланировано в трехлетнем бюджете РФ на реализацию национальных проектов. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас в трехлетнем бюджете предусмотрено около 5,7 триллиона рублей дополнительных ресурсов на реализацию нацпроектов, и большая часть — это социальная сфера. Самый большой проект — это «Демография». Потом идет «Здравоохранение» и «Образование». На эти три направления тратится половина из всех дополнительных ресурсов, направляемых на нацпроекты», — сказал он.

Национальные проекты по 12 направлениям (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение нового майского указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.