Россия будет снижать долю расчетов в долларах и в этом, и в следующем году, при этом граждан никакие ограничения не коснутся. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

«Мы и в этом, и в следующем году будем снижать долю расчетов в долларах, поскольку это выгодно и предприятиям, и выгодно нам, потому что использование национальной валюты, использование рублевых расчетов, а также использование тех валют, которые не подвергаются каким-то ограничениям в ходе осуществления платежей, — это на пользу нашим предприятиям», — сказал он.

«Это ни в коем случае не затрагивает наших граждан. Наши граждане как хранили свои сбережения в любых валютах, так и будут хранить. Здесь никаких ограничений вводиться не будет, таких планов у нас нет. Речь идет только об облегчении расчетов (в рублях) по поставкам товаров, услуг для предприятий», — добавил Силуанов.

По словам министра, в национальных валютах и рублях в 2018 году производится около 60—70% расчетов России со странами Евразийского экономического союза. «Со странами Евразийского экономического союза порядка 60—70% идут уже расчеты в рублях и национальных валютах», — сказал он.