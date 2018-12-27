Оснований говорить о нестабильности российского рубля нет, считает первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что основными факторами, которые в последнее время влияют на курс российского рубля, являются санкции и изменения цен на энергоносители.

«Мы основу для того, чтобы минимизировать эти колебания, создали. Конечно, в 2018 году на курс рубля оказывал влияние выход иностранных инвесторов из наших бумаг. В следующем году таких оттоков в таких объемах не будет происходить. Базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

