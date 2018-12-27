Профицитная бюджетная политика России является защитой от возможных новых антироссийских санкций. Такое мнение высказал первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Около 2,5% от ВВП у нас ожидается по текущему году профицит бюджета», — напомнил министр.



«Мы даем стабильные ориентиры по курсу, мы накапливаем резервы. <...> И если такая политика будет продолжаться в следующем году, мы спокойно исполним все наши обязательства. Кроме того, профицитная бюджетная политика позволяет нам создавать дополнительные буферы от внешних воздействий. Не только речь идет об изменении цен на мировых рынках на нефть, на другие энергоресурсы, но и от санкций, потому что мы знаем, сейчас раздаются различные голоса о том, что нужно ввести санкции на долг российский, на выпуск новых бумаг. Профицитный бюджет этому защита», — сказал он.

Силуанов пояснил, что, с одной стороны, РФ сможет профинансировать долговые обязательства за счет внутренних источников, а с другой стороны, не расширяет программу заимствований, создавая тем самым дополнительные резервы на случай введения любых ограничений.

По его словам, профицитный бюджет также позволил РФ «абсолютно уверенно чувствовать себя на долговом рынке» в 2018 году в условиях ухода части иностранных инвесторов из российских ценных бумаг. Ранее первый вице-премьер отмечал, что Россия может отказаться от внешних заимствований, заменив их внутренними источниками в случае усиления санкций.

Силуанов также отметил, что Минфин планирует в 2019 году занять на внутреннем рынке не меньше, чем в 2018 году.

«В следующем году у нас планы более амбициозные, потому что мы специально приняли решение об увеличении заимствований для финансирования национальных проектов. Уверены, что мы сможем взять как минимум такой же уровень, как в текущем году, а то и больше. У нас есть дополнительные ресурсы в виде бюджетных остатков, которые накоплены в текущем году», — сказал Силуанов, отметив, что 2018 году Минфин РФ смог привлечь на внутреннем рынке более 1 трлн рублей.