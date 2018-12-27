Коррекция крипторынка рано или поздно должна была наступить.
CEO ведущей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао видит для отрасли намного больше возможностей сейчас, чем год назад, когда рынок был на пике хайпа.
«У меня нет хрустального шара, но, смотря в будущее, я знаю точно, что блокчейн никуда не денется, никуда не денутся криптовалюты, и никуда не денется Binance. А наша индустрия станет еще сильнее», — сообщил он.
По словам Чжао, коррекция крипторынка рано или поздно должна была наступить, сообщает ForkLog.
Среди факторов, оказавших негативное влияние на рынок, СЕО Binance называет отсутствие результатов, которых ожидали от многих ICO-проектов, взломы крупных бирж, регулятивную неопределенность и противостояние конкурирующих лагерей, которые привели к «глупым форкам».
При этом Binance, по его словам, придерживалась собственной стратегии, которая и обеспечила ей успех.
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