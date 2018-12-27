CEO ведущей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао видит для отрасли намного больше возможностей сейчас, чем год назад, когда рынок был на пике хайпа.

«У меня нет хрустального шара, но, смотря в будущее, я знаю точно, что блокчейн никуда не денется, никуда не денутся криптовалюты, и никуда не денется Binance. А наша индустрия станет еще сильнее», — сообщил он.

По словам Чжао, коррекция крипторынка рано или поздно должна была наступить, сообщает ForkLog .

Среди факторов, оказавших негативное влияние на рынок, СЕО Binance называет отсутствие результатов, которых ожидали от многих ICO-проектов, взломы крупных бирж, регулятивную неопределенность и противостояние конкурирующих лагерей, которые привели к «глупым форкам».

При этом Binance, по его словам, придерживалась собственной стратегии, которая и обеспечила ей успех.