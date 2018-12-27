Промсвязьбанк совместно с компанией Naumen разработал виртуального чат-бота на основе нейронных сетей и машинного обучения, который, позволит сэкономить время предпринимателей, предоставляя информацию по наиболее востребованным у бизнеса темам и будет оказывать банковские услуги.

Клиенты смогут регистрировать бизнес по запросу и подбирать наиболее подходящий тариф обслуживания в зависимости от специфики бизнеса. Также бот поможет предпринимателям с резервированием расчетного счета, говорится в сообщении кредитной организации.

По оценкам разработчиков, виртуальный помощник позволит снизить нагрузку на контакт-центр для МСБ до 30%, а также снизить время получения информации и советов по ведению бизнеса.

В начале 2019 года чат-бот будет встроен в сайт банка и в тестовом режиме доступен ограниченному числу пользователей, которые смогут воспользоваться новыми сервисами по регистрации бизнеса и открытию счета дистанционно. В первом квартале 2019 года бот станет доступен всем клиентам МСБ. Далее планируется внедрение модели виртуального помощника в голосовые каналы обслуживания клиентов.