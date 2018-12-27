Управление Роскомнадзора по Ростовской области направило провайдеру хостинга сайтов группы «Кэшбери» уведомление с требованием заблокировать два сайта группы. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя управления Андрей Романов.

«12 ноября Первомайским районным судом Ростова-на-Дону вынесено решение о признании информации, распространяемой на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Данное решение вступило в законную силу 18 декабря. 26 декабря интернет-страницы кэшбери.рф и cashbery.com внесены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В адрес провайдера хостинга направлено уведомление с требованием принять меры по удалению запрещенной информации в установленный законом срок», — сказал он.

В конце сентября ЦБ сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери», в деятельности которых прослеживались признаки финансовой пирамиды: принципы сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивная реклама в СМИ и социальных сетях. Через две недели глава «Кэшбери» Артур Варданян объявил о перерыве в ее работе, а 1 ноября — о закрытии проекта и намерении создать «нового гиганта финансово-инвестиционной индустрии».



Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявлял, что потенциальный ущерб пострадавшим от действий финансовой пирамиды «Кэшбери», по консервативной оценке, может составить 3 млрд рублей или более.