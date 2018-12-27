Правительство РФ в 2019 году подготовит и внесет в Государственную думу новый базовый законопроект об инвестиционной деятельности, сообщил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Председатель правительства дал нам поручение подготовить базовый закон об инвестиционной деятельности, который бы учитывал все те доработки последних лет, которые у нас есть, проанализировал весь тот блок законодательства, который действует у нас с 1990-х годов. Мы сейчас ведем работу над новым законопроектом, который бы выстроил всю систему поддержки инвестиций, все меры инвестиционного характера учитывал бы этот законопроект. Мы планируем в следующем году его подготовить и внести в Государственную думу», — сказал Силуанов.

Он напомнил, что правительство уже учло ряд предложений бизнеса: был отменен «налог на модернизацию», налог на движимое имущество, было принято решение об инвестиционной льготе [Налоговый кодекс был дополнен статьей «Инвестиционный налоговый вычет»] — затраты, которые предприятие направляет на инвестиции, можно будет вычитать из расчета налога на прибыль, создаются более льготные условия в отдельных территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«Бизнес нас просит продлить такую практику, как СПИК. Мы договорились, что сейчас уже начали реализовываться такие особые условия для инвесторов, которые вкладываются в высокоэффективные, инновационные проекты. Мы заинтересованы оказать поддержку таким инвесторам», — добавил Силуанов.

По его словам, правительство также рассмотрело предложения бизнеса о возможности использования «стабилизационной оговорки» [неизменность условий ведения бизнеса для компании, даже если условия в стране изменились] и возможности направлять налоги от новых проектов на инженерную и социальную инфраструктуру.

