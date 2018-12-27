Сбербанк расширил возможности онлайн-кредитования физических лиц. Теперь пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку на потребительский кредит и получить решение, а затем и денежные средства на свою карту, не посещая офис банка.

Сервис уже доступен в приложении для устройств с операционной системой Android, а в течение нескольких месяцев появится и на iOS-устройствах, уточняют в Сбербанке.

«Сбербанк стремится перевести максимум своих сервисов в digital. Сегодня мы представляем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на операционной системе Android удобный сервис, который позволяет оформить потребительский кредит в любое время и в любом месте без необходимости посещения офиса банка. Уже сейчас более половины клиентов банка подают заявку на потребительский кредит онлайн, получая решение по ней за несколько минут. Это особенно важно в преддверии новогодних праздников, когда отделения банка будут обслуживать клиентов по сокращенному графику, в то время как «Сбербанк Онлайн» работает круглосуточно и без выходных», — комментирует управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» Сбербанка Сергей Широков.



В банке подчеркивают, что на кредиты, выданные в мобильном приложении, распространяется новогодняя акция со сниженными процентными ставками. Минимальная ставка по потребительскому кредиту, оформленному онлайн, в рамках акции фиксированная и составляет 11,9% (при сумме кредита от 1 млн рублей и сроке кредитования до пяти лет). Акция продлится до 31 января 2019 года.

