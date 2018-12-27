Обязательства пяти крупнейших российских форекс-дилеров — «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Телетрейд Групп» и «Альпари Форекс», лицензии которых в четверг аннулировал Банк России, составляют 35 млн рублей и будут полностью возвращены клиентам до 27 января. Об этом сообщила на брифинге глава департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина.

«Общий объем обязательств компаний, у которых были отозваны лицензии, — 35 миллионов рублей, что составляет примерно 3,7% от общего объема денег, которые российские граждане принесли в лицензированные форекс-дилеры», — заявила она.

«Эти деньги находятся на номинальных счетах. Форекс-дилеры до начала своей деятельности должны были открыть номинальный счет в банке, на котором будут учитываться средства клиентов. Форекс-дилер не имеет права распоряжаться этими деньгами. Эти деньги будут возвращены клиентам до 27 января», — добавила Селютина.

Кроме того, Банк России примет меры для недопущения дальнейшего привлечения клиентов пятью форекс-дилерами. Об этом на брифинге заявил глава департамента по противодействию недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

«В любом случае примем меры для недопущения распространения информации и привлечения клиентов в российскую юрисдикцию», — сказал он.

