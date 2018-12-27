Текущие цены на нефть нельзя назвать показательными, на них влияет множество нефундаментальных факторов, в том числе финансовые игроки и динамика фондовых рынков, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Не нужно оценивать ситуацию по концу года, когда сильная волатильность. Нужно в более долгосрочном периоде смотреть, как будет вести себя рынок, особенно после Нового года. А перед Новым годом, в частности, закрываются короткие позиции, игроки пытаются зарабатывать. Такое колебание — 9% — это же очень серьезно», — сказал Новак.

«Кроме того, сейчас цена на нефть коррелирует и с ситуацией на фондовой бирже, а это, понятно, зависит от общей ситуации, ставки ФРС. Поэтому в данном случае — это не влияние сделки, а другие факторы, которые влияют на цены», — добавил он.

При этом министр отметил, что новые договоренности ОПЕК+ все же оказали поддержку стоимости нефти. По его мнению, рынок сможет оценить их эффективность уже в январе — феврале.

«Если бы не было сделки, наверное, даже в тот момент, когда она принималась, цены упали бы на более низкий уровень, став с точки зрения базы более низкими. И от этой базы, более низкой, сейчас были бы колебания, которые происходят по макроэкономическим причинам. И плюс еще сделка начнется только с 1 января, она еще не заработала», — отметил Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) 7 декабря договорились о новом сокращении добычи нефти — суммарно для всех стран соглашения на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тыс. баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тыс. — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе, Россия согласилась сократить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.