Средний размер ипотечного кредита в ноябре 2018 года вырос на 15,5% (или на 315,3 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и составил 2,34 млн рублей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4,1 тысячи кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в ноябре 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 15,5% (или на 315,3 тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,34 миллиона рублей (в ноябре 2017 года — 2,03 миллиона рублей). Это «рекордный» показатель за все время наблюдений», — отмечается в релизе.

По данным НБКИ, наибольший средний размер ипотечного кредита в ноябре был зафиксирован в Москве (4,48 млн рублей), Московской области (3,36 млн рублей), Санкт-Петербурге (3 млн рублей), а также в Хабаровском (2,76 млн рублей) и Приморском (2,62 млн рублей) краях.

Самая серьезная динамика роста среднего размера ипотечного кредита в ноябре 2018-го по сравнению с аналогичным периодом 2017-го (среди 40 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Воронежской области (плюс 37,6%), Хабаровском крае (плюс 28,7%), Тульской области (плюс 26,1%), Республике Татарстан (плюс 25,2%) и Чувашской Республике (плюс 25,1%). В Москве средний размер ипотечного кредита незначительно снизился (минус 1,6%), а в Санкт-Петербурге вырос на 13,8%, заключили в НБКИ.