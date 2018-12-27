Плановые проверки в отношении юрлиц и ИП, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, говорится в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», дополенном новой статьей 26.2.

При этом режим «надзорных каникул» не будет распространяться на плановые проверки в рамках видов госконтроля (надзора), для которых введен риск-ориентированный подход; проводимых в рамках лицензируемых видов деятельности; а также для видов деятельности в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере, в сферах теплоснабжения и электроэнергетики по утвержденному правительством РФ перечню, сообщает «Современный предприниматель» .