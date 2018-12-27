Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Свердловской области выявили и задержали группу лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере лизинга дорогостоящих иномарок. В организованную группу входили четверо мужчин и одна женщина, сообщили накануне в МВД.

По предварительным сведениям, группа специализировались на хищениях автотранспорта обманным путем. Злоумышленники создавали фиктивные фирмы и обращались в лизинговые компании для оформления договоров долгосрочной финансовой аренды импортных транспортных средств. Фигуранты получали автомобили после внесения аванса либо без первоначального взноса. Впоследствии свои обязательства по заключенным договорам злоумышленники не исполняли. Общая сумма причиненного лизинговым фирмам ущерба составила порядка 25 млн рублей.

«Мужчины отвечали за организацию подставных юридических структур и по доверенности являлись получателями машин с последующей их постановкой на регистрационный учет. Женщина выступала в качестве руководителя подконтрольных номинальных контор. Связующим звеном между заказчиками на похищаемый транспорт и непосредственными исполнителями являлся член группы, обладающий, по оперативным данным, обширными коррупционными связями среди работников банковского и лизингового сектора», — рассказали в полиции.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

