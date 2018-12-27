Соучредитель криптофонда Multicoin Capital Кайл Самани считает, что массовые сокращения персонала в компании Bitmain Technology — это негативный сигнал для BCH и LTC, так как майнинговый гигант является крупным держателем данных криптоактивов и может начать их распродажу

Как сообщает Anycoin , Самани подчеркнул, что настолько решительное сокращение работников (более 50%) может означать только одно — у Bitmain серьезные финансовые трудности и для решения этой проблемы компания наверняка будет продавать свои криптоактивы.