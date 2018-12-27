Сокращения в начале будущего года могут коснуться более чем 230 тыс. россиян, а больше всего сотрудников под риском увольнения — в финансовой и банковской сферах. Такой прогноз Минтруда приводит газета «Известия», ознакомившаяся с материалами ведомства.

Аналитическую записку о ситуации на рынке труда с прогнозом ее развития министерство представило в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В ней Минтруд оценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек. Риском увольнения чиновники считали планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени.

В документе указано, что в финансовой и банковской сферах под риском увольнения находятся 30,5 тыс. человек. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тыс. сотрудников. «Бронза» — у сферы производства электрооборудования, вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек. Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.

В Минтруде сказали «Известиям», что говорить о «предновогодних сокращениях» некорректно: ведомство постоянно ведет мониторинг ситуации на рынке труда, и увольнения происходят вне зависимости от времени года. Прогноз базируется на информации о планируемых увольнениях, которую представляют компании в органы службы занятости. В соответствии с законом работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения, напомнили в пресс-службе Минтруда.

«Но это не значит, что все люди будут уволены. Ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и так далее, и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый», — подчеркнули в министерстве.

Лидерство финансовой сферы по риску сокращений связано с уменьшением числа кредитных организаций в стране, объяснил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. В этом году ЦБ отозвал уже больше лицензий, чем в прошлом, напомнил он.

По его словам, «финансовый рынок находится в стагнации». Тосунян напомнил о планах ВЭБа по значительному сокращению штата и заметил, что «частный сектор тоже вынужден оптимизировать численность сотрудников».

В следующем году 23% работодателей планируют сокращать штат компании, а 18% — увеличивать, указано в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru. Данные собраны на основе опроса 300 представителей компаний.



Как сообщали «Известия», в этом году Минтруд ожидает роста официальной безработицы на 38%, до 1,1 млн человек. По мнению чиновников, многие пожелают встать на учет в службу занятости после увеличения пособия с 1 января, также окажет влияние повышение пенсионного возраста.