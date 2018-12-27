Рост ВВП России в 2019 году составит примерно 1,3%, инфляция — 4,3%. Такой прогноз дал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Прогнозы составлены правительством, бюджет тоже. Планируем в следующем году рост экономики в размере 1,3%, инфляция — чуть больше 4%, (порядка) 4,3%», — сказал он.

«Это связано с изменениями, которые предусмотрены в налоговом законодательстве. Это связано и с изменениями, которые сейчас мы видим, — небольшие изменения курса произошли», — пояснил министр.

По прогнозу Минфина, инфляция в России по итогам 2018 года составит 4—4,1% в годовом выражении, превысив таргет Банка России в 4%. При этом рост ВВП будет на уровне прогнозного показателя в 1,8%.

Также Силуанов заявил, что не видит рисков серьезного отклонения основных показателей экономики РФ от макропрогноза на 2019 год. «Каких-либо факторов, влияющих на дестабилизацию макроэкономики, курсовых соотношений, инфляции, мы не видим. Мы создали хорошую базу для прогнозируемости основных макроэкономических показателей», — отметил министр.

«Каких-либо факторов, влияющих на дестабилизацию макроэкономики, курсовых соотношений, инфляции, мы не видим. Мы создали хорошую базу для прогнозируемости основных макроэкономических показателей — это и устойчивый бюджет, это и понятная денежно-кредитная политика с плавающим курсом, это и наши резервы, — как правительства, так и золотовалютные резервы», — сказал он.

«Поэтому каких-то рисков серьезных отклонений от нашего прогноза, думаю, просто не произойдет. Их просто нет, я их не вижу», — заключил Силуанов.