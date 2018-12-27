Минфин РФ не видит в действиях ЦБ на форекс-рынке угрозы ликвидации данного сектора, сообщил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Не уверен, что это означает ликвидацию форекс-рынка. Если Центральный банк аннулировал лицензии, это означает, что у него были на это основания в рамках надзорного реагирования», — подчеркнул замминистра.

По его мнению, аннулирование лицензий пяти форекс-дилеров из девяти, работающих на российском рынке, не приведет к дефициту предложения данных услуг. «На рынке осталось четыре форекс-дилера, но лицензию на деятельность на форекс-рынке имеют еще и крупные банки. Поэтому, я думаю, дефицита предложения услуг на этом рынке не будет», — отметил Моисеев.