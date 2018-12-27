Международные резервы РФ на 21 декабря составили 466 млрд долларов против 464,9 млрд на 14 декабря. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.

Объем международных резервов за неделю увеличился на 1,1 млрд долларов, или на 0,2%, вследствие положительной переоценки, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 2017 год российские резервы выросли примерно на 55 млрд долларов, за 11 месяцев текущего года — на 29,4 млрд.