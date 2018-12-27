Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что изменения в пенсионной системе ставят целью повышение уровня жизни россиян.

«Мы должны не забывать о главной цели пенсионных преобразований. Эта цель заключается в том, чтобы улучшить жизнь и повысить уровень жизни пенсионеров. Это — главное, ради чего были приняты соответствующие изменения в пенсионном законодательстве», — сказал глава Кабинета министров. «Прошу вас об этом не забывать», — обратился он к участникам специального созванного совещания. На нем присутствуют первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Медведев пояснил, что собрал совещание, «чтобы проверить готовность пенсионной системы к тем изменениям, которые были осуществлены в законодательстве, к предстоящим выплатам и тем параметрам, в которых предполагается функционирование пенсионной системы». «В следующем году, в отличие от текущего года, индексация начинается раньше, причем эта индексация будет производиться на уровень выше, чем инфляция, что изначально предполагалось в ходе тех изменений в пенсионное законодательство, которые были объявлены и приняты, включая те выплаты, которые будут получать пенсионеры», — указал Медведев.

Он отметил, что «в среднем по стране прибавка к пенсии составит 1 тысячу рублей». «Но эта цифра средняя, как изначально и предполагалось, она, конечно, будет зависеть и от стажа работы, и от тех доходов, которые получал пенсионер, поэтому она будет рассчитываться индивидуально», — уточнил премьер-министр.

Антон Дроздов доложил, что «Пенсионный фонд деньгами обеспечен, все необходимые средства в кредитные организации, на почту уже направлены, работа по всем регионам идет штатно».

