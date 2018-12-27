За последние 12 месяцев количество программ для скрытого майнинга выросло почти на 4 000%, говорится в отчете McAfee Labs за третий квартал 2018 года.

По данным компании, резкий рост начался в четвертом квартале 2017 года. Во втором квартале 2018 года произошел небольшой спад, а затем цифры снова пошли в рост. При этом в третьем квартале 2018 года количество вредоносного ПО, предназначенного для скрытого майнинга, выросло на 71%. Во втором квартале рост составил 86%, сообщает Anycoin .

В настоящее время преступники все чаще атакуют тех пользователей, которые используют в качестве майнеров роутеры и IoT-устройства.

Исследователи также зафиксировали рост darkweb-площадок, где преступники общаются и в результате повышают эффективность своей деятельности.