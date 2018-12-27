Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду декабря составила около 7,4% против 7,38% за первую декаду. Такая информация приводится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Уровень максимальной ставки сейчас самый высокий более чем за год (в последний раз такое же, как сейчас, значение ставки было зафиксировано по итогам первой декады ноября 2017-го). Непрерывный, за исключением одного случая стагнации, рост максимальной ставки наблюдается с августа этого года.

Минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня текущего года — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Напомним, в середине декабря этого года ключевая ставка Банка России была повышена на 0,25 п. п., до 7,75% годовых, что стало вторым повышением ставки в текущем году (до этого, в середине сентября, Центробанк повысил ставку тоже на 0,25 п. п. впервые с декабря 2014 года).

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Уточним, что Совкомбанк вернулся в этот список, после того как начиная со второй декады сентября этого года был вытеснен из топ-десятки Московским Кредитным Банком. В ноябре этого года был завершен процесс объединения Совкомбанка и РосЕвроБанка.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на декабрь ).