Мальтийская криптовалютная биржа OKEx объявила о запуске криптовалютного дериватива на базе еthereum — бессрочного свопа, который позволит клиентам OKEx торговать плечом до 40x. Выраженный в эфире номинал контракта эквивалентен 10 долларам. Для определения цены свопа в равных долях используются данные бирж Bitstamp, OKEx, Bitfinex, GDAX и Gemini в парах с долларом и биткоином.

При этом криптобиржа планирует запустить бессрочные свопы на litecoin, ethereum classic, XRP, bitcoin cash и bitcoin satoshi vision, сообщает ForkLog .