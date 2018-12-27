Криптовалютная биржа BitMEX и французская винная компания Madison Holdings Group намереваются совместно получить мажоритарное участие в капитале японской лицензированной биржи BitOcean.

Как сообщает Ttrcoin , котирующаяся в Гонконге Madison Holdings Group планирует приобрести 62,7% акций BitOcean за 1,68 млрд иен (15,12 млн долларов) у их текущих держателей, плюс дополнительно выделить 15 млн долларов на покрытие сопутствующих издержек. При этом сделка еще не завершена.

Также сестринская компания биржи BitMEX HDR Cadenza Management ведет переговоры с Madison Labs о приобретении 51% ее акций за 17,14 млн долларов. Если обе сделки будут доведены до конца, BitMEX станет непрямым владельцем BitOcean.

По словам председателя Madison Раймонда Тина Пан-ваня, сделка по BitOcean является частью политики диверсификации бизнеса компании, а партнерство с BitMEX поможет развивать криптоторговую платформу.